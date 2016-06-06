Москва, 6 июня, 2016, 18:06 — ИА Регнум. Законопроект, о расширении оснований для освобождения кандидатов в Совфед от «ценза оседлости» внес в Госдуму депутат Дмитрий Вяткин («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 6 июня. Предлагается не распространять требование о проживании в регионе на экс-сенаторов, которые не менее одного срока полномочий соответствующего органа государственной власти субъекта РФ являлись членом Совета Федерации — представителем от регионального заксобрания.

Дарья Антонова ИА REGNUM Совет Федерации

Требование не коснется также лиц, не менее одного срока полномочий соответствующего созыва Госдумы являвшихся депутатом, «входившим в качестве кандидата в депутаты в региональную группу кандидатов федерального списка кандидатов, соответствующую данному субъекту РФ, или группе субъектов РФ, в которую входит данный субъект РФ, или части территории данного субъекта РФ.

Кроме того, требование не коснется лиц, не менее одного срока полномочий соответствующего созыва Госдумы являвшихся депутатом «избранным по одномандатному избирательному округу, образованному на территории данного субъекта РФ.

Законопроектом предусматривается, что требование о постоянном проживании на территории субъекта РФ не распространяется на кандидата для наделения полномочиями члена Совета Федерации, который в совокупности в течение пяти лет, предшествующих выдвижению кандидатом для наделения полномочиями члена Совета Федерации, замещает или замещал должности федеральной государственной гражданской службы на территории соответствующего региона.