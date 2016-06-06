Москва, 6 июня, 2016, 18:02 — ИА Регнум. Руководство футбольного клуба «Динамо» определилось с тем, кто станет наставником команды, которая неожиданно вылетела из высшего дивизиона в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). Новым тренером «бело-голубых» стал Юрий Калитвинцев, Об этом сегодня, 6 июня, сообщает пресс-служба «Динамо».

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Калитвинцев ранее играл за «Ротор», ростовский СКА и собственно на московское «Динамо». В 2010—2011 годах он исполнял обязанности главного тренера сборной Украины. У Калитвинцева двойное гражданство — российское и украинское.

Председатель совета директоров «Динамо» Владимир Проничев заявил, что руководством клуба были приняты меры, чтобы вернуться в премьер-лигу. Одна из таких мер — назначение Калитвинцева.

«Мы приняли решение назначить главным тренером Юрия Калитвинцева, помогать ему будут известные в прошлом футболисты Геннадий Литовченко и Юрий Ковтун», — сказал Проничев.