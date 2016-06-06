Сыктывкар, 6 июня, 2016, 17:52 — ИА Регнум. Провести его поручил врио главы Республики Коми Сергея Гапликова, который призвал к обсуждению проблемных для отрасли вопросов на региональном уровне. Мероприятие состоится на базе Коми республиканской академии государственной службы и управления. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

Ванг Гог. Вспаханное поле. XIX

«Развитие сельского хозяйства — одно из приоритетных направлений деятельности Правительства Республики Коми. Мы заинтересованы в увеличении сельскохозяйственного производства, расширении рынков сбыта, улучшении качества жизни на селе и в поднятии престижа отрасли в целом. Эти задачи мы должны решать сообща, учитывая мнение всех заинтересованных сторон. Агрофорум станет как раз той обширной площадкой, где соберутся производители, представители исполнительной и законодательной властей, банков, общественных организаций, и сообща разработают механизмы решения насущных проблем. Участники мероприятия смогут поделиться своим видением ситуации и внести предложения. Всё это мы будем учитывать в дальнейшей работе над повышением эффективности сельскохозяйственного производства и увеличением уровня обеспечения региона собственным продовольствием», — прокомментировал министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Князев.

На Агрофоруме будут рассмотрены вопросы земельных отношений и оборота земель для сельскохозяйственных целей, перспективы развития сельскохозяйственной кооперации, создание региональной торговой сети для производителей Республики Коми. Одной из главных станет тема развития молочной отрасли в ближайшее десятилетие. Кроме того, будет обсуждаться вопрос подготовки специалистов для агропромышленного комплекса и возможности их карьерного роста. Также аграриям расскажут о финансовых и кредитных ресурсах, предлагаемых в условиях импортозамещения.

Отметим, что недавно в Коми была поставлена задача увеличить сельхозоборот земель.

«Вопиющий бардак, что только 14% сельхозугодий находится в обороте. По сути, это наше республиканское имущество и то, что ничего не делалось, чтобы закрепить его и вовлечь в работу — огромное упущение. Задача, которая стоит перед правительством, минимущества и минсельхозом вместе с муниципалитетами оперативно провести оценку свободных земельных ресурсов, которые могут быть использованы для сельскохозяйственных нужд, определить их границы и инициировать работу по включению этих земель в оборот. В других регионах эта тема давно отработана, потому и работа с инвесторами — агропредприятиями ведётся активнее. Наша задача увеличить посевной фонд в разы, в перспективе — кратно», — сказал Сергей Гапликов.