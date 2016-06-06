Берлин, 6 июня, 2016, 17:51 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель и лидер второй коалиционной партии в парламенте (СДПГ) Зигмар Габриэль хотят повременить с выдвижением кандидатов от ХДС и СДПГ, передает Spiegel.

Martin Rulsch Зигмар Габриэль и Ангела Меркель

«Во-первых я надеялась на второй срок», — комментирует Меркель отказ действующего президента ФРГ Йоахима Гаука переизбраться в 2017 году. «Во-вторых, я, разумеется, уважаю сообщение федерального президента и хочу поблагодарить его за (проделанную) доныне работу», — добавила она.

Слова Меркель говорят о том, что вопрос о преемнике Гаука будет решен только осенью, поясняет Spiegel. С оглядкой на сентябрьские выборы в парламенты Берлина и Мекленбург-Передней Померании Меркель добавила: «Мы будет в полном спокойствии — нам еще предстоит пройти два выбора в ландтаги — в свете состава Федерального собрания принимать подходящие решения».

Напомним, что президента Германии избирает т.н. Федеральное собрание (Bundesversammlung), состоящее из депутатов Бундестага и делегатов из земельных парламентов — ландтагов.

Расстроен решением Гаука и лидер СДПГ и министр экономики Габриэль, считающий его «великолепным федеральным президентом».