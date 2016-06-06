Тамбов, 6 июня, 2016, 17:50 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин на своей еженедельной планерке проанализировал состояние дорожных работ в регионе. Как сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации, он дал поручение обеспечить равный доступ всем участникам рынка, использовать новые технологии и строительные материалы для удешевления стоимости строительства и ремонта дорог.

Строительство дороги

О ходе выполнения дорожных работ на автомобильных дорогах общего пользования области доложил в рамках губернаторской планерки начальник регионального управления автомобильных дорог Арсен Габуев. Его выступление губернатор Александр Никитин оценил как чрезвычайно информативное, дающее полную характеристику работы отрасли, накопившихся в ней проблем и обозначающее пути их решения. Обсуждение доклада, в котором приняли участие некоторые главы муниципалитетов, получилось острым.

В текущем году в дорожном фонде области будет аккумулировано около 4,2 млрд рублей. Если сравнить с 2014 годом, когда в нем было 2,4 млрд рублей, то, казалось бы, есть существенное приращение. Однако для приведения в порядок всех автотрасс региона этих средств однозначно не хватит, поэтому нужно сконцентрировать ресурсы на самых проблемных участках. В целом в этом году планируется ввести в эксплуатацию, завершив строительство и капитальный ремонт, почти 100 км дорог. Задачи сегодняшнего дня, как сказал Арсен Габуев, — эффективно использовать выделяемые средства, среди которых межбюджетные трансферты, внебюджетные деньги, а также обеспечить высокое качество дорожных работ. Коллеги с мест (планерка шла в формате видеоселектора) предлагали больше внимания уделять межпоселенческим, межквартальным дорогам, строго контролировать работу подрядчиков, искать механизмы софинансирования при проведении ремонта трасс.

В свою очередь, Александр Никитин, отметил особую роль отрасли в экономике региона и социальную значимость развития дорожного строительства. Более того, губернатор среди основных задач выделил обеспечение качества ремонта дорог, а также соблюдение сроков проведения работ и доведения средств до исполнителей. Он обратил внимание на необходимость налаживания конструктивных взаимоотношений с подрядчиками при обеспечении им равного доступа на рынок. «Условия должны быть абсолютно равными для всех участников», — подчеркнул губернатор.

Одновременно Александр Никитин поручил профильному управлению безотлагательно приступить к реализации имеющихся предложений по более эффективному использованию бюджетных средств в этой отрасли. «Нужны совершенно новые подходы для удешевления стоимости строительства и ремонта дорог — и в части новых технологий, и новых материалов, в том числе тех, которые можно получить при разработке местных месторождений, — сказал глава региона. — Этой темой надо заняться более плотно».