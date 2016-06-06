Мурманск, 6 июня, 2016, 17:38 — ИА Регнум.



pixabay.com Баскетбольное кольцо

По факту причинения вреда здоровью несовершеннолетнему на городской детской площадке в Кировске Мурманской области возбуждено уголовное дело. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

«Установлено, что в ходе игры на детской площадке один из детей задел ворота с закрепленным баскетбольным кольцом, в результате чего данная конструкция упала на другого ребенка, 2009 года рождения, — отметили в ведомстве. — Пострадавший был госпитализирован в больницу с тяжкими телесными повреждениями».

Как подчеркнули в прокуратуре, проверка показала, что игровое оборудование является муниципальной собственностью и числится на балансе МКУ «Управление Кировским городским хозяйством». «Ранее неоднократно выявлялись дефекты данной конструкции, в том числе в месте крепления баскетбольного щита, — сообщили в ведомстве. — Однако, в нарушение положений закона подрядчик — ООО «Паритет» опасный игровой элемент не демонтировал».

Отметим, уголовное дело возбуждено из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, пострадавший ребёнок получил травму в виде перелома одной из тазовых костей.