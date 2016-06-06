Саранск, 6 июня, 2016, 17:36 — ИА Регнум. Задолженность по зарплате в отношении сотрудников ОАО «Кирпич силикатный» в Мордовии достигла 14,8 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.145.1 УК РФ («Частичная невыплата заработной платы свыше трех месяцев»), сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Долги

Отмечается, что заработную плату работники предприятия в полном объеме не получали с июля 2015 года по март 2016 года. Недополучили зарплату 322 человека. Таким образом, средний размер невыплаченной заработной платы составляет 45,9 тыс. рублей на одного сотрудника предприятия.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по состоянию на конец января текущего года, задолженность по зарплате составляла около 7 млн рублей.

В конце прошлого года на предприятии начались массовые сокращения сотрудников. Кроме того, задерживались выплаты заработной платы.

При этом, вся производимая заводом продукция была продана.