Вологда, 6 июня, 2016, 17:31 — ИА Регнум. Доходы областной казны в 2016 году вырастут до 52,6 миллиардов. Дополнительные средства будут перераспределены по расходным частям областного бюджета. Так, чуть более 420 миллионов, поступивших в Вологодскую область из резервного фонда Правительства РФ, будут направлены на выплату компенсаций пострадавшим от апрельского наводнения в Великом Устюге.

pixabay.com Доходы

745 миллионов рублей регион дополнительно направит на строительство и выкуп квартир для переселенцев из ветхого и аварийного жилья, 247 миллионов пойдут на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан, 267 миллионов рублей — на поддержку агропромышленного сектора региона, а 225 миллионов — на ежемесячные выплаты семьям, в которых на свет появился третий или последующий ребенок, сообщает корреспондент ИА REGNUM с оперативного совещания в региональном правительстве.

«Поддержка многодетных семей дает хорошие результаты — в области фиксируется демографический рост. Что же касается поддержки АПК, то сельское хозяйство остается одним из основных наших приоритетов. С учетом дополнительных средств из бюджета поддержка сельхозпроизводителей по итогам 2016 года должна достичь 2,4 миллиардов рублей», — цитирует главу региона Олега Кувшинникова корреспондент ИА REGNUM.

На ближайшей июньской сессии областного парламента регион перечислит средства на развитие инженерной инфраструктуры индустриального парка в Череповце. Это необходимо сделать по условиям соглашения с Фондом развития моногородов, который профинансирует работы на череповецкой промышленной площадке в 716 миллионов рублей. Из других значимых трат стоит отметить расходы на берегоукрепление реки Сухоны (25 миллионов рублей), что позволит в будущем минимизировать последствия весеннего паводка на востоке Вологодской области.

Добавим, что первоначально общий объем доходов регионального бюджета-2016 составлял 50 миллиардов рублей (больше чем в прошлом году на 6,5 миллиардов), а расходы — 46 миллиардов. Профицит в 4 миллиарда рублей направят на снижение государственного долга.