Берлин, 6 июня, 2016, 17:28 — ИА Регнум. На предстоящем чемпионате Европы по футболу не примут участия итальянские игроки, которые в 2012 году «наводили ужас» на немецкую оборону, передает Der Spiegel. Турнир во Франции пропустят великолепный распасовщик Андреа Пирло и «голеадор» Марио Балотелли, не пустившие тогда Германию в финал.

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Находящийся в предпенсионном возрасте Пирло отправился в США. А Балотелли, игравший с 2012 года за «Манчестер Сити», «Милан», «Ливерпуль» и снова «Милан», перестал забивать голы. По некоторым слухам, летом нападающего продадут в попавший из второго дивизиона в Серию, А клуб «Кротоне».

Сильно ослаблена и центральная линия сборной Италии. Евро-2016 пропускают лучшие итальянские полузащитники — Риккардо Монтоливо, Клаудио Маркизио, Марко Верратти, а также Тьяго Мотта.

Утешением для команды Антонио Конте станет сохранение традиционно сильной итальянской обороны. Опытнейший вратарь Джанлуиджи Буффон (38 лет) может положиться на триаду защитников из «Ювентуса» — Андреа Барзальи, Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини.