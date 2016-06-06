Ростов-на-Дону, 6 июня, 2016, 17:27 — ИА Регнум. В Сальском районе Ростовской области совершил жёсткую посадку легкомоторный самолет «Бекас» ХА-32. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону 6 июня.

Фото с места ЧП предоставлены пресс-службой ГУ МЧС России по Ростовской области

Инцидент произошёл около 15:50 в 500 метрах от хутора Садовый. В результате крушения погиб пилот. По предварительным данным, это был 45-летний мужчина, его личность устанавливается.

К месту происшествия выехала следственная группа. Детали ЧП уточняются.

По предварительной информации, самолет упал при выполнении сельскохозяйственных работ, но его полет не был санкционирован.