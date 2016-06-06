Хельсинки, 6 июня, 2016, 17:27 — ИА Регнум. Учения военного блока НАТО на территории Финляндии, которая в этот альянс не входит, направлены только на усиление безопасности этой страны, но не против других государств. Об этом сегодня, 6 июня, заявил министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

ИА REGNUM НАТО: Успокаивающие заявления

Сойни подчеркнул, что подобные военные учения проводятся с 1993 года, и нынешние учения не являются какой-то новой концепцией. «Конечно, единственная цель этих учений — усиление нашей безопасности и наших способностей, но ни в коем случаи они не направлены против кого-то конкретно в регионе», — подчеркнул глава финляндского МИД.

Министр также добавил, что этот принцип в полной мере распространяется на все учения, в которых участвует Финляндия.

Ранее глава МИД РФ Лавров подчеркнул, что Москва ни в коем случае не навязывает своим соседям ту или иную внешнеполитическую линию. Суверенные страны вправе выбирать ту политику безопасности, которую считают нужной. Лавров также подчеркнул, что Россия не будет нападать на какую-либо страну. «Это понятно всем ответственным политикам», — подчеркнул министр.

При этом Лавров напомнил, что Россия в праве ответить адекватными действиями на расширение Североатлантического альянса. Москва также вправе выбрать ту политику безопасности, которую считает нужной и предпринимать те ответные меры, которые считает необходимыми.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, НАТО проводит учения Baltops-2016. Активная фаза учений проходит с 3 по 18 июня в территориальных водах Эстонии, Финляндии, Швеции и Польши Балтийского моря.

Российский МИД уже заявил, что реальной необходимости усиления НАТО в Балтийском море не существует. Североатлантический альянс под надуманным предлогами создает плацдарм для активного сдерживания России.