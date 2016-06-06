Рига, 6 июня, 2016, 17:16 — ИА Регнум. В 2016 году в государственных лесах зарегистрировано 89 пожаров, при этом в 34 случаях, как считают специалисты, имелись признаки умышленного поджога, сообщает LETA со ссылкой на АО «Latvijas valsts meži» (Латвийские государственные леса).

Лес. Пожар

По данным «Latvijas valsts meži» в результате умышленных пожаров сгорело 17 гектаров принадлежащего государству леса. «Действия людей, в результате которых причинен такой ущерб, не понятны. Это преступление против лесов, особенно с учетом того, что из-за сухой погоды в настоящее время в лесах очень высокая пожароопасность», — заявил старший эксперт ЛВМ Каспар Риже.

В целом же, в результате пожаров выгорело 70 га леса, в том числе более 30 га молодых посадок. Так, больше всего пожаров произошло в Южнолатгальском лесничестве — 36 пожаров, в результате которых сгорело 19 га леса. В Земгальском лесничестве зарегистрировано 17 лесных пожаров, выгорело 23,5 га леса. В общей сложности, во всех латвийских лесах в 2016 году произошло 366 пожаров общей площадью 230,3 га.

В данный момент, на большей части территории страны, установлен пятый — высокий уровень пожароопасности.