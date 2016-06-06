Москва, 6 июня, 2016, 17:16 — ИА Регнум. Участникам боевой операции в Сирии будет присвоен статус ветерана боевых действий. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 июня, соответствующий законопроект рекомендовал Госдуме принять в первом чтении комитет нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Удар

Законопроектом предусматривается, что статус ветерана боевых действий «будет устанавливаться лицам, направлявшимся на работу для выполнения специальных задач на территории Сирии с 30 сентября 2015 года, отработавшим установленный при направлении срок либо откомандированным досрочно по уважительным причинам». На участников спецоперации в Сирии будут распространяться все предусмотренные законодательством о ветеранах социальные льготы.

«Мы полагаем, что принятие этого закона позволит установить статус ветеранам боевых действий гражданам, которые направлялись для выполнения спецзадач на территории Сирии, на них будут распространяться соответствующие меры социальной поддержки», — рассказал представлявший законопроект начальник ГУ по работе с личным составом Минобороны РФ Михаил Смыслов.

На социальные льготы для участников спецоперации в Сирии предполагается выделить из бюджета в 2016 году 967,8 млн рублей, говорится в сопроводительных материалах к законопроекту.

«Мы закон этот ждали давно, надеюсь, что сроки позволят нам его принять в весеннюю сессию во втором и в третьем чтении», — отметила глава комитета Ольга Баталина («Единая Россия»). По ее словам, на пленарном заседании Госдумы законопроект будет рассмотрен в первом чтении 15 июня.