Рига, 6 июня, 2016, 17:13 — ИА Регнум. Инспекторы Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) Латвии в период с 30 мая по 3 июня обнаружили 11 новых случаев заболевания африканской чумой свиней (АЧС) в популяции кабанов, при этом в двух случаях инфекция впервые обнаружена в Абельской и Калнской волостях Екабпилсского края, сообщает LETA.

Jai79 Свинья

На прошедшей неделе наибольшее число заболевших кабанов — три животных — было обнаружено в Яуналуксненской волости Алуксненского края, два случая выявлены в Стамериенской волости Гулбенского края, по одному — в Салацгривской волости, Юмурдской волости Эргльского края, Гарсенской волости Акнистского края и в Планьской волости Стренчского края.

В целом в 2016 году выявлено уже 450 больных АЧС кабанов в 142 волостях 49 краев, а также в двух городах — Плявиняс и Резекне.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в 2015 году АЧС была обнаружена у 1048 кабанов. В популяции домашних свиней АЧС после начала вспышки в июне 2014 года затронула 213 свиней в Резекненском, Мазсалацском, Айнажском, Стайцельском, Амбельском и Вецсалиенском краях.

Напомним, АЧС — очень опасное и легко передаваемое вирусное заболевание свиней. В местах, где констатировано заболевание, необходимо забить все стадо, поэтому вспышки этой болезни наносят большой экономический ущерб свиноводам. Согласно подсчетам специалистов, АЧС распространяется со скоростью 100 км в год, и уже в 2016 году болезнь свиней перекинется на Ригу.