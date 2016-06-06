Санкт-Петербург, 6 июня, 2016, 17:13 — ИА Регнум. Станция «красной линии» петербургского метрополитена «Гражданский проспект» в Калининском районе города закрыта на вход и выход из-за подозрительного предмета. Поезда на станции не останавливаются. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».

Enrico Donelli В метро

После обнаружения у турникета безнадзорного предмета станция работала только на выход.

С 17:00 станция не работает как на вход, так и на выход. Поезда следуют мимо станции без остановок.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, рядом с наземным вестибюлем стоит машина ОМОН.

В 17:10 станцию «Гражданский просект» открыли. Подозрительный предмет оказался личными вещами забывчивого пассажира.