Вильнюс, 6 июня, 2016, 17:11 — ИА Регнум. Апелляционный суд Литвы сегодня, 6 июня, оставил в силе наказание в виде пожизненного заключения для осужденного в деле об убийстве на КПП Мядининкай бывшего омоновца Константина Михайлова (ранее его фамилия была Никулин, нр потом по программе защиты свидетелей ее сменили на Михайлов — прим. ИА REGNUM ). Суд также переквалифицировал его действия в преступления против человечности, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Сам осужденный сегодня свою вину в очередной раз не признал, назвав обвинения «бездоказательными».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2011 года суд первой инстанции приговорил Михайлова к пожизненному заключению «за убийство двух и более лиц». И защита и обвинение приговор оспорили. Адвокаты добивались его оправдания, прокуратура — переквалификации обвинения с «убийства» на «преступление против человечности».

Утром 31 июля 1991 г. было совершено вооруженное нападение на таможенный пункт Мядининкай (Литва), на котором дежурили восемь человек: четверо таможенников, двое бойцов подразделения «Арас», охранявших пункт, и два дорожных полицейских. Семеро были убиты, восьмой — таможенник Томас Шярнас — выжил. Михайлова обвиняют в том, что он в составе группы бойцов рижского ОМОНа участвовал в этом нападении и убийствах. Обвиняемый своей вины не признает.

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