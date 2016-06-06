Владикавказ, 6 июня, 2016, 17:10 — ИА Регнум. В населенных пунктах Северной Осетии, которые пострадали от удара стихии, началась выдача шифера и стекла. Стройматериалы выдаются из резервного фонда республики, сообщили ИА REGNUM 6 июня в пресс-службе регионального управления МЧС.

Град

Во всех четырех населенных пунктах, находящихся в зоне ЧС, продолжает работать комиссия по подсчету ущерба от градобоя. Во Владикавказе заявления на оказание помощи от хозяев домовладений, получивших повреждения, принимает администрация города. Власти столицы Северной Осетии уже закупили 3000 листов шифера, 4500 кв. м стекла, 1500 рулонов рубимакса на сумму свыше 2,6 млн рублей.

В Пригородном районе выдано населению 1200 листов шифера в селении Гизель для устранения повреждений в 25 домовладениях. В Верхней Санибе на восстановление крыши в 13 домах направлено 700 листов шифера, в Нижней Санибе выдано 700 листов шифера на 15 домовладений.

Как сообщили в спасательном ведомстве, всего для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено почти 1300 человек и 367 единиц техники.

Напомним, 5 июня на территорию Северной Осетии обрушился сильнейший ливень с градом. Град размером с куриное яйцо разрушил крыши 314 домовладений, 11 тысяч человек остались без света, два человека получили ранения. На территории города Владикавказа и трех населенных пунктов Пригородного района — сел Гизель, Нижняя Саниба и Верхняя Саниба — введен режим чрезвычайной ситуации.