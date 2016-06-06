Рига, 6 июня, 2016, 17:09 — ИА Регнум. На обочине дороги в Даугавпилсе, по которой должен пройти марш бронетехники США, неизвестные разместили плакат с надписью: «NATOyouarekillers. Yankeegohome!» («НАТО, вы убийцы. Янки, езжайте домой!»). Полиция пытается найти авторов протеста, сообщает LETA.

U.S. Army Europe Военная техника 2-го кавалерийского полка армии США на улицах польского города Торунь. 6 февраля 2016 года

Как стало известно, правоохранительные органы квалифицировали данный поступок как несанкционированное размещение плаката. Обвинений в разжигании вражды предъявлено не будет. Полотно было оперативно снято.

Напомним, с 6 по 9 июня территорию Латгалии и Видземе в рамках учебного марша «Dragoon Ride II» пересекут первые 200 единиц военной техники 2-го кавалерийского полка армии США. Боевые машины пехоты «Stryker», военные внедорожники и тяжелые автомашины проедут по территории Латвии в эстонский Тапу для участия в международных военных учениях «Saber Strike 2016».