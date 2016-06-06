Снежинск, Челябинская область, 6 июня, 2016, 17:09 — ИА Регнум. Следственное управление Следственного комитета по Челябинской области возбудило дело по факту стрельбы в детском лагере в Снежинске. Об этом сегодня, 6 июня, сообщает пресс-служба ведомства.

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Сообщается, что 2 июня на территории детского оздоровительного лагеря «Орленок» двое мужчин сотрудников управления образования Снежинска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыли стрельбу по жилым корпусам, где находились старшеклассники, из пневматического оружия.

Известно, что школьники приехали в лагерь «Орленок» для участия в игре «Зарница», которую организовали сотрудники муниципалитета Снежинска.

Школьники услышали звуки выстрелов и позвонили родителям, те вызвали полицию. Прибывшие в лагерь стражи порядка изъяли у пьяных чиновников пистолет, шарики к нему и алкоголь.

Проводятся следственные действия. Возбуждено дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). Губернатор Челябинской области Борис Дубровский потребовал принять все необходимые меры, чтобы подобные преступлений впредь не повторялись. «Лицам, совершающим противоправные действия и распивающим спиртные напитки во время проведения мероприятий с участием школьников, нет и не должно быть места в системе образования», — сказал Дубровский.