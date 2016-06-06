Калуга, 6 июня, 2016, 17:08 — ИА Регнум. Следственными органами Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении 54-летней жительницы Козельского района, являющейся депутатом cельской думы муниципального образования сельское поселение «Село Березичский Стеклозавод».

.kaluga-poisk.ru Сельский депутат взяла из кассы более 890 тыс. рублей

Как сообщил 6 июня корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель калужского регионального следственного управления Следственного комитета России Виталий Гудзь, женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённое в крупном размере).

По версии следствия, в период с июня 2014 года по февраль 2016 года подозреваемая, занимая должность оператора связи отделения почтовой связи Козельский почтамт УФПС Калужской области, взяла из кассы почтового отделения вверенные ей деньги в сумме более 890 тысяч, которые присвоила себе, распорядившись ими по собственному усмотрению.

В настоящее время органами предварительного следствия проводится комплекс следственных и процессуальных мероприятий, направленных на сбор доказательственной базы по уголовному делу.

Между тем, УФПС Калужской области сообщает, что факт присвоения денежных средств был выявлен в результате проведенных службой безопасности филиала внутренних ревизий. Предприятие оказывает все необходимое содействие правоохранительным органам в расследовании данного дела. Кстати, подобного рода происшествия не приводят к сбоям в почтовом обслуживании населения, так как все материальные ценности, которыми оперирует предприятие, застрахованы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, следственными органами калужского следственного управления СКР в 2015 году рассмотрено 266 сообщений о коррупционных преступлениях, по которым возбуждено 140 уголовных дел было рассмотрено в 2015 году в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области.

Направлением в суд завершено расследование по 80 уголовным делам по обвинению в коррупции 85 лиц, в отношении которых собраны доказательства совершения ими 106 коррупционных преступлений.