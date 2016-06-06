Степанакерт, 6 июня, 2016, 17:04 — ИА Регнум. 6 июня президент Карабаха Бако Саакян посетил город Чаренцаван в Армении и встретился с группой жителей села Талиш, временно находящихся там в связи с широкомасштабными военными действиями, развернутыми Азербайджаном со 2 по 5 апреля.

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В ходе встречи президент поинтересовался их социально-бытовыми условиями, проблемами и дальнейшими планами, отметив при этом, что указанные вопросы постоянно находятся в центре внимания властей Арцаха, сообщает официальный сайт президента Карабаха.

В тоже время Бако Саакян выразил признательность властям Армении, Котайкской области и города Чаренцаван за содействие талишцам, оказавшимся в тяжелой ситуации.

25 мая Саакян уже встречался с жителями села Талиш у себя в резиденции в Степанакерте. Тогда также были обсуждены ряд вопросов социально-экономического характера.

Ранее министр труда и социальных вопросов НКР Самвел Аванесян заявил, что правительство Карабаха предпринимает меры для возвращения эвакуированных в различные области Армении жителей села Талиш на родину.

Он также сообщил, что правительство НКР предложило эвакуированным из села Талиш жителям вернуться в Арцах, где им предоставят временное жилье в безопасном районе, кроме того они будут обеспечены предметами первой необходимости и дополнительными социальными гарантиями.

В свою очередь пресс-секретарь премьер-министра Арцаха Артак Бегларян 24 мая заявлял, что у жителей Талиша психологические проблемы в плане возвращения в родное село, поэтому правительство Арцаха, установив с ними связь, предложило им квартиры в других районах.

«Мы предложили им квартиры в нескольких населенных пунктах и процесс уже начат, окончательных решений еще нет. Посмотрим, у какой семьи какие будут предпочтения из предложенных вариантов, тогда и примем окончательное решение», — сказал Бегларян tert.am.

23 мая министр обороны Армении Сейран Оганян, отвечая на вопрос о том, когда жители Талиша смогут вернуться в свои дома, сказал: «Сейчас в Талише безопасно, должны быть созданы соответствующие условия, чтобы они смогли вернуться. Сравнительно соблюдается режим прекращения огня, мне кажется, что это создает условия для властей НКР, чтобы они создали условия для возвращения населения Талиша в свои дома».

Между тем, некоторые жители села, которых разместили в Степанакерте заявили, что вернутся в село только вместе с властями Арцаха.

Проживающая в одной из гостиниц Степанакерта мать малолетних детей Марине Саакян, заявила в интервью azatutyun. am, что готова даже предоставить чиновникам свой дом.

«Несколько дней назад пришёл президент, с ним был один человек, говорит, мол, возвращайтесь обратно в Талиш. Я ему очень вежливо ответила, что если так, у вас есть хорошие машины, давайте вместе поедем там жить, но обязательно возьмите с собой семьи. Мы дадим вам свои дома, а сами будем жить в хлеву», — рассказала Саакян.

Между тем, 5 июня на передовых позициях на участке Матагис-Талиш побывали министры обороны Армении и Карабаха, которые проследили за боевой службой на передовых позициях, текущими инженерными работами, ознакомились с бытовыми условиями военнослужащих.