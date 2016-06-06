Вильнюс, 6 июня, 2016, 17:03 — ИА Регнум. Президент Литвы Даля Грибаускайте сегодня, 6 июня, наградила Крестом командора ордена «За заслуги перед Литвой» командующего сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенанта Фредерика Бенджамина Ходжеса III, сообщили ИА REGNUM в канцелярии президента Литвы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Гардероб

Генерал награжден за особые заслуги в области укрепления безопасности Литвы. Два года назад Ходжес «очень быстро отреагировал на агрессию, возникшую на Украине, и предпринял активные действия, чтобы в странах Прибалтики были немедленно дислоцированы американские ротационные силы и военная техника». По словам президента, Литва «высоко ценит твердую поддержку США и гарантии безопасности для стран Прибалтики».

Президент обсудила с генералом подготовку к предстоящему саммиту НАТО. По словам главы государства, меры сдерживания, по поводу которых в Варшаве будут договариваться лидеры страны НАТО, должны быть основаны на конкретных мощностях, создающих возможность эффективно противостоять угрозам на восточном фланге НАТО.

Глава Литвы подчеркнула, что необходимо сохранить непрерывную ротацию американских военных в Литве, проводить интенсивные военные учения, которые основаны на сценариях реальных угроз. Очень важно, по ее словам, постоянно улучшать взаимодействие между литовскими и американскими военными подразделениями. Мощности коллективной обороны должны быть хорошо организованы и действовать согласно единому плану обороны.

Генерал похвалил Литву за принятые решения укреплять оборону своей страны, возвращая обязательную военную службу призывников, увеличивая финансирование обороны и модернизируя армию. Командующий сухопутными силами США в Европе подчеркнул, что часто упоминает Литву «в качестве примера быстрого и эффективного укрепления своих военных сил».

Напомним, официальная цель учений, по утверждению Минобороны Литвы, — взаимодействие в критических ситуаций, проверка слаженности и скорости переброски в Прибалтику личного состава и тяжелого вооружения стран НАТО, отработка оборонительных действий в случае нападения. Кого именно — официально не декларируется, однако литовские чиновники заранее объявили, что учения направлены на предотвращение «военной агрессии со стороны России».Учения завершаться 13 июня, через Прибалтику пройдет порядка 400 единиц тяжелой военнной техники.