Чебоксары, 6 июня, 2016, 17:01 — ИА Регнум. Новым главой администрации Новочебоксарска, который является вторым значимым городом Чувашии, стал 56-летний руководитель межрайонного отделения энергосбытовой компании Игорь Калиниченко. Ранее немногим более года работал первым заместителем сити-менеджера. Его кандидатуру поддержали сегодня, 6 июня, на городском собрании депутатов, сообщили ИА REGNUM в администрации города.

cap.ru Игорь Калиниченко

На место сити-менеджера подали документы четверо претендентов, их кандидатуры были одобрены для участия в конкурсе. Помимо Игоря Калиниченко, на кресло мэра претендовали также и.о. главы администрации Новочебоксарска Ольга Чепрасова, депутат Новочебоксарского собрания Андрей Морозов и глава администрации Мариинско-Посадского городского поселения Владимир Белов. Конкурсная комиссия «внимательно выслушала всех кандидатов, их предложения по дальнейшему развитию города» и поддержала Калиниченко, чья кандидатура была представлена на рассмотрение депутатского корпуса.

В релизе отмечается, что «народные избранники единогласно решили утвердить результаты конкурса и назначить Игоря Борисовича Калиниченко главой администрации города Новочебоксарска». Контракт будет подписан «в ближайшее время».

Напомним, за последние восемь лет в Новочебоксарске сменилось уже шесть руководителей. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 апреля глава администрации Новочебоксарска Олег Бирюков, проработав 1,5 года, досрочно и внезапно сложил полномочия. В отставку чиновник попросился за полгода до окончания двухлетнего контракта, срок которого истекает в октябре 2016 года, почти месяц спустя после выборов в Госдуму России и Госсовет Чувашии. Ситуация стала и вовсе неадекватной с учётом последующих публичных заявлений руководства города. Со слов главы Новочебоксарска Олега Матвеева, решение о досрочной отставке Бирюкова — запланированное, так как в октябре стартует отопительный сезон, и решаются бюджетные вопросы. Тогда же местные СМИ сообщили, что бывший сити-менеджер намерен участвовать в новом конкурсе и вернуться на прежнюю должность. Сам Олег Бирюков после подачи заявления исчез на несколько дней, а затем развёл активную деятельность — провёл встречу с жителями, засветился на массовых мероприятиях.

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Кадровый сыр-бор в Чувашии стал напоминать цирковое шоу с элементами кадровой трагикомедии. Глава Чувашии Михаил Игнатьев был вынужден дважды публично изъясняться, открестившись от каких-либо согласований с ним данных кадровых перетасовок и заявив, что это «полный бред».

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Справка ИА REGNUM. Игорь Борисович Калиниченко родился 30 октября 1959 года в городе Кременчуг Полтавской области Украины. В 1986 году окончил Московское высшее техническое училище им. Н. Баумана по квалификации «инженер-механик».

С февраля 2005 года по апрель 2011 года работал на ряде руководящих должностей в предприятиях ООО «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы». С июня 2011 года по январь 2012 года был директором по инвестиционно-техническому развитию ЗАО «Инжиниринговая компания АЭМ-технологии» (г.Санкт-Петербург). С мая 2012 года по сентябрь 2013 года трудился первым заместителем главы администрации Новочебоксарска. Затем возглавил межрайонное отделение «Чувашской энергосбытовой компании» (ЧЭСК).