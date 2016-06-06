Красногорск, 6 июня, 2016, 17:09 — ИА Регнум. Более 1200 человек приняли участие в своеобразном праздновании Международного дня расчистки рек и водоемов в Подмосковье. 4 и 5 июня активисты расчищали берега реки Клязьмы в Химках и Орехово-Зуеве, Исаакиевского озера, озера Сенеж в Солнечногорском районе, Амерьевского карьера в Щелкове, озера Банного в Воскресенском районе и озера Борового в Ногинском районе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства экологии области.

Василий Поленов. Заросший пруд. 1879

В акции «Береговой десант», приуроченной к празднованию Международного дня расчистки водоемов, приняли участие около 700 дайверов, спортсменов, общественных организаций и жителей городов Подмосковья. Активистам удалось убрать мусор сразу на нескольких областных водоемах.

Так, в ходе расчистки Исаакиевского озера и берега Клязьмы, мусор и почти три тонны изношенных покрышек прямо с субботника отправились на вторичную переработку.

«Мы подняли со дна тяжелый каток, обрезки, много бутылок, стекла, железных банок и упаковки от еды, камни, телефоны, часы, очки», — отметила активист Ирина Синякова.

В Солнечногорском районе на озере «Сенеж» работали 120 человек, полсотни жителей села Фаустово Воскресенского района собственными силами расчистили берег озера Банное. Дно Амерьевского карьера в Щелково расчищали более 30 дайверов.

Работы проводились и на реке Клязьме, которая, по словам министра экологии области Александра Когана, оказалась одной из двух самых грязных рек региона.

«Мы на месте убедились, что реку не берегут: сточные трубы, нефтяные пятна, навалы мусора и даже автостоянка в береговой полосе», — пояснил министр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Московской области стартовала программа реабилитации малых рек. Целью программы является охрана природной среды и создание благоприятных условий жизнедеятельности горожан, связанных с оздоровлением прилегающей к рекам территории и образованием рекреационной зоны. В ближайшие три года планируется реабилитировать 96 км малых рек Московской области.