Москва, 6 июня, 2016, 16:50 — ИА Регнум. Сегодня, 6 июня, соглашение о сотрудничестве в социально-трудовой сфере между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Министерством труда и социального развития Киргизской Республики, сообщили в Минтруда РФ.

government.ru Дмитрий Медведев в Киргизии

Сотрудничество стран будет развиваться по различным направлениям: социальная защита и социальное обслуживание населения; развитие социальных услуг; гендерная политика; социальное страхование работающих граждан; трудовые отношения, занятость населения и др.

Заключение соглашения будет способствовать развитию и укреплению взаимодействия России и Киргизи по вопросам социально-трудовой сферы, а также содействовать установлению прямых связей и обмену опытом между учреждениями социальной защиты населения.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня российская делегация во главе с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым находится с официальным визитом в Киргизской Республике.

Напомним, Киргизия стала полноправным членом ЕАЭС в августе 2015 года. Документ о вступлении страны в интеграционное объединение был подписан в декабре 2014 года.