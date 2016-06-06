Россия и Киргизия будут сотрудничать в социально-трудовой сфере
Москва, 6 июня, 2016, 16:50 — ИА Регнум. Сегодня, 6 июня, соглашение о сотрудничестве в социально-трудовой сфере между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Министерством труда и социального развития Киргизской Республики, сообщили в Минтруда РФ.
Сотрудничество стран будет развиваться по различным направлениям: социальная защита и социальное обслуживание населения; развитие социальных услуг; гендерная политика; социальное страхование работающих граждан; трудовые отношения, занятость населения и др.
Заключение соглашения будет способствовать развитию и укреплению взаимодействия России и Киргизи по вопросам социально-трудовой сферы, а также содействовать установлению прямых связей и обмену опытом между учреждениями социальной защиты населения.
Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня российская делегация во главе с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым находится с официальным визитом в Киргизской Республике.
Напомним, Киргизия стала полноправным членом ЕАЭС в августе 2015 года. Документ о вступлении страны в интеграционное объединение был подписан в декабре 2014 года.