Киев, 6 июня, 2016, 16:47 — ИА Регнум. В парламентской фракции Блок Петра Порошенко, как и в других партиях, есть своя «чёрная бухгалтерия». Об этом 6 июня в комментарии украинскому телеканалу «112 Украина» заявил народный депутат Украины, член фракции БПП Сергей Лещенко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

«Она («чёрная бухгалтерия», — прим. ИА REGNUM) есть в разных партиях, в том числе и в БПП. Она может выглядеть совсем иначе, не так, как амбарная книга, а может быть таблица в Excel, это может быть какая-то программа в интернете…», — сказал Лещенко.

Он выразил уверенность в том, что за счет средств из «чёрной бухгалтерии» финансируются все политические партии Украины.

В свою очередь замглавы фракции БПП Александр Третьяков заверил, что в БПП нет «чёрной бухгалтерии». «Уверен, что в БПП нет такой («чёрной», — прим. ИА REGNUM) бухгалтерии. Я не слышал о том, что БПП кому-то раздавал деньги», — рассказал Третьяков.

При этом он считает, что Лещенко «ещё не стал народным депутатом и по привычке ведет себя как журналист».

Напомним, в июне экс-первый заместитель председателя СБУ Виктор Трепак заявил, что передал Национальному антикоррупционному бюро Украины документы, подтверждающие незаконные выплаты Партией регионов наличных средств ряду бывших и нынешних высокопоставленных чиновников. Он сообщил, что «черная бухгалтерия» Партии регионов достигала 2 млрд долл. По данному факту НАБУ открыло уголовное дело.