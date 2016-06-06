Грозный, 6 июня, 2016, 16:46 — ИА Регнум. Ливневые дожди с градом нанесли ущерб будущему урожаю в Чечне. Наиболее пострадали от стихии Ачхой-Мартановский и Сунженский районы. Здесь уничтожены посевы ячменя, пшеницы, рапса, кукурузы, подсолнечника и других культур на площади около 3,5 тыс. гектаров, сообщили ИА REGNUM 6 июня в пресс-службе главы и правительства региона.

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В Грозненском районе пострадали 740 га посевов, в Шалинском — 290 га. Как отметил директор департамента плодоовощеводства, химизации и защиты растений МСХ ЧР Хан-Паши Матуев, у озимых культур в это время года заканчивается вегетационный период, а ежедневные обильные дожди и подтопления привели к избыточной влаге в почве. В ведомстве ожидают, что уборка рапса, ячменя и ржи в создавшихся условиях будет очень тяжелой.

Стоит отметить, что прогноз погоды в Чечне на ближайшие дни также обещает дожди, местами очень сильные, крупный град с грозами и шквалистым усилением ветра до 20−25 м/с. На реках республики уровень воды может подняться до неблагоприятных отметок, в горах возможен сход селей малого объема.

Вносит свои коррективы в прогнозы на будущий урожай и саранча. Очаги этого вредителя зарегистрированы в Грозненском, Наурском и Шелковском районах. Уже проведена обработка интекситицидами на территории более семи тысяч гектаров.

Всего же в республике площадь озимых культур вместе с рапсом в текущем году составляет 116 тысяч га. Яровые зерновые посеяны на площади 102 тысячи гектаров.