Севастополь, 6 июня, 2016, 16:44 — ИА Регнум. В Севастополе расследуют уголовное дело о хищении из бюджета 16 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ 6 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Севастополь

Дело возбуждено по итогам проверки соблюдения законодательства о противодействии коррупции при исполнении федеральной целевой программы «Развитие единой государственной системы регистрации права и кадастрового учета недвижимости (2014−2019 годы)». Проверку прокуратура проводила совместно с сотрудниками ФСБ России.

Как установлено проверкой, в 2015 году департамент по имущественным и земельным отношениям Севастополя заключил с АО «Электронный архив» договор на оказание услуг по переносу сведений об объектах недвижимости города в государственный кадастр. Изначально цена контракта составила 37 млн рублей.

Фактически работы были выполнены только на 55% от объема, оговоренного контрактом, однако в актах приема-сдачи выполненных работ руководитель компании указал полный объем. В результате бюджету был нанесен ущерб в 16 млн рублей.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Севастополю, следственными органами возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении генерального директора АО «Электронный архив"(ч. 4 ст. 159 УК РФ).