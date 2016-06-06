Берлин, 6 июня, 2016, 16:43 — ИА Регнум. Действующий федеральный президент Германии Йоахим Гаук отказывается идти на второй срок после истечения своих полномочий в 2017 году, передает Der Spiegel.

Kleinschmidt / MSC Иоахим Гаук

«Это решение было непростым для меня. … Я не хотел бы строить предположения об энергии и жизненных силах на новый пятилетний срок», — заявил 76-летний политик.

Напомним, Гаук был избран в 2012 году преемником Кристиана Вульфа. Тогда его кандидатуру поддержал альянс пяти партий — ХДС, ХСС, СДПГ, СвДП и «Зеленые».

Сейчас в Германии полным ходом идут дебаты о том, кто станет новым президентом страны. Среди фаворитов выделяют председателя Бундестага Норберта Ламмерта, министра финансов Вольфганга Шойбле (оба ХДС) и главу МИД Франк-Вальтера Штайнмайера (СДПГ). Оппозиционные депутаты и социал-демократы говорят, что собираются выдвинуть единого кандидата от «красно-красно-зеленой» коалиции, т. е. от СДПГ, «Левых» и «Зеленых».

Президента Германии выбирает Федеральное собрание, состоящее из депутатов Бундестага и делегатов от земельных парламентов. Согласно опросам, все больше немецких граждан выступает за прямые выборы президента. В таком случае повышаются шансы правой Альтернативы для Германии, не входящей в Бундестаг.