Москва, 6 июня, 2016, 16:42 — ИА Регнум. Разработка командой Алексея Кудрина программы реформ проходит в обстановке достаточно острых профессиональных дискуссий, прежде всего с участниками «Столыпинского клуба». Кудрин является сторонником классических либеральных мер в экономике, таких, в частности, как жесткая денежно-кредитная политика и уменьшение бюджетного дефицита. Эти меры, по замыслу авторов, должны способствовать уменьшению инфляции и стимулировать частные инвестиции, и схожи с политикой, которую пытается проводить руководство ЦБ РФ, заявил старший аналитик Альпари Вадим Иосуб, комментируя корреспонденту ИА REGNUM заявление Кудрина о сроках разработки программы развития России.

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«Оппоненты Кудрина ратуют за более мягкую, стимулирующую монетарную политику и призывают к наращиванию дефицита госбюджета, утверждая, что к вытеснению частных инвестиций это не приведет», — сказал он.

«Однако план Кудрина не ограничивается рекомендациями по денежно-кредитной политике, и даже, в более широком смысле, по экономической политике. С его точки зрения, должны быть реформированы институты власти, взаимоотношения силового блока и бизнеса, и даже скорректирована внешняя политика для смягчения позиции Запада по отношению к России. И если на рекомендации в области экономики у Кудрина практически есть карт-бланш, то более широкие реформы требуют политического одобрения на уровне президента», — высказал свое мнение эксперт.

«Необходимость стратегии реформ вызвана, во-первых, достаточно высокой зависимостью экономики от мировых цен на энергоносители, а во-вторых — структурными проблемами в экономке, которые стали проявляться в виде замедления экономического роста еще до событий вокруг Украины и связанными с этим санкциями и контракциями», — считает Иосуб.

«Процесс разработки программы будет увязан с экономическими дискуссиями с противниками реформ, а по поводу «политической», институциональной части программы, и вовсе существует большая неопределенность. Однако когда эта стратегия будет принята, дискуссии на этом прекратятся, и останется воплощать ее в жизнь», — резюмировал эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший министр финансов РФ, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил, что разработка основных положений программы экономического развития Российской Федерации (РФ) завершится к лету 2017 года.

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