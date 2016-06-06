Москва, 6 июня, 2016, 16:40 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел встречу с губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным. Глава региона рассказал главе государства о ситуации на крупнейшем автозаводе страны — «АвтоВАЗе». Об этом сегодня, 6 июня, сообщает пресс-служба президента России.

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Меркушкин заявил, что ситуация на «АвтоВАЗе» достаточно сложная, но есть слабая положительная динамика. Губернатор пояснил, что по предварительным итогам, в мае этого года, «АвтоВАЗ» немного увеличил производство.

«АвтоВАЗ» в производстве добавил чуть-чуть к прошлому году; нефтедобыча, химики растут — в общем, к маю будет 2% роста примерно, ожидаем окончательные цифры», — сказал Меркушкин.

Вместе с тем ситуация на предприятии остается напряженной. Введена неполная рабочая неделя.

Что касается майских указов президента, то Меркушкин подчеркнул, что Самарская область все выполняет и не выбивается из графика.

«Главное держите эту планку, чтобы не сползла вниз» — сказал Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 15 февраля этого года «АвтоВАЗ» перешел на неполную рабочую неделю, чтобы не увольнять сотрудников. Режим 4-х дневной рабочей недели введен минимум на полгода.

В первом квартале 2016 года «АвтоВАЗ» терпит значительные убытки. Чистый убыток по РСБУ (российские стандарты бухгалтерского учета) в I квартале составил 8,94 млрд рублей, против прибыли в 796 млн рублей годом ранее. Убыток от продаж достиг 6,533 млрд рублей против прибыли в 412 млн рублей в январе-марте 2015 года.

В 2015 году «АвтоВАЗ» сократил число сотрудников на 15% до 44 тыс. человек.