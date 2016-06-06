Саратов, 6 июня, 2016, 16:38 — ИА Регнум. По итогам первого полугодия 2016 года так называемая «недоимка» наблюдается по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) — около 74 млн рублей, по остальным налоговым поступлениям на текущий момент опасений нет. Такое заявление сделал га заседании профильного комитета гордумы Саратова и.о. председателя комитета по финансам мэрии Александр Струков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам чиновника, впереди еще второе полугодие, и делать прогноз о том, какая ситуация сложится по всем налоговым отчислениям, пока не представляется возможным. Поступления по доходам, администрируемым региональным УФНС, выполнены на 19,7% к годовому плану, а поступления, контролируемые мэрией, — на 17,3%. Приоритетным направлением расходной части бюджета оставалась социальная сфера, на финансирование которой направлено 63,9% от общей суммы расходов.

Согласно отчету об исполнении бюджета Саратова за 1 полугодие 2016 года, он исполнен по доходам с учетом безвозмездных поступлений в сумме 2 млрд 162 млн 163,7 тыс. рублей (18% к бюджетным назначениям года), по расходам — в сумме 2 млрд 247 млн 63,8 тыс. (17,4%). Дефицит составил 84 млн 900,1 тыс. рублей.

В итоге проектом решения, единогласно одобренным членами комиссии, предложено утвердить бюджет 2016 года со следующими основными характеристиками: общий объем доходов — 12 млрд 783 млн 265,2 тыс. рублей, расходов — 13 млрд 839 млн 685,4 тыс., дефицит — 1 млр 56,42 млн или 16,2% утвержденного общего годового объема доходов бюджета. Проект вынесен на ближайшее заседание думы.

Как сообщало ИА REGNUM, комментируя итоги исполнения бюджета Саратова в 2015 году, глава города Олег Грищенко отметил «значительный недобор налогов, в целом потери составили почти 470 млн рублей, из них более 250 млн — НДФЛ — из-за объективно непростой экономической ситуацией в целом по стране, а именно, из-за замедления темпов роста реальной зарплаты и сокращения численности работающих».