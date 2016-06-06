Минск, 6 июня, 2016, 16:37 — ИА Регнум.

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Делегация Евросоюза во главе с исполнительным директором по вопросам Европы и Средней Азии в Европейской службе внешних действий Томасом Майер-Хартингом прибыла в Минск, чтобы 6−7 июня провести третий раунд двустороннего «диалога по правам человека». Об этом 6 июня проинформировало представительство ЕС в Белоруссии.

«Сегодня делегация встретится с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем и заместителем министра иностранных дел Еленой Купчиной, а также с помощником президента по внешней политике, для обсуждения вопросов взаимоотношений между ЕС и Белоруссией. Делегация также проведет встречи с представителями гражданского общества, политической оппозиции и международного сообщества», — сказано в официальном сообщении. Третий раунд двусторонних переговоров по проблематике прав человека состоится 7 июня. При этом в Минске данное мероприятие пройдёт впервые, отметили еврочиновники.

«Стороны обсудят ситуацию с правами человека как в Белоруссии, так и в Европейском союзе. Также будет обсуждено сотрудничество в деле обеспечения прав человека в рамках международных форумов, в том числе через такой механизм ООН как универсальный периодический обзор», — сообщили в представительстве ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко констатировал «позитивные сдвиги в нормализации наших отношений с Евросоюзом», отметив: «Безусловно, мы заинтересованы в максимальном углублении взаимосвязей с ЕС, поддержании нарастающей динамики нашего сотрудничества». До этого Лукашенко заявлял, что постсоветская республика является «донором безопасности», а МИД Белоруссии критиковал ЕС за систематические и грубые нарушения прав человека.

Долгое время ЕС всесторонне и активно поддерживал своих русофобствующих агентов в Белоруссии, не скрывавших намерения свергнуть «режим Лукашенко» и изменить вектор внешней политики официального Минска. Брюссель и правительства стран ЕС при этом критиковали власти постсоветской республики за нарушение международных стандартов прав человека и демократии. С 2014 года финансирование прозападной оппозиции в Белоруссии резко сократилось из-за приоритета Украины, после президентской кампании 2015 года Запад резко сократил применение санкций к руководству Белоруссии.