Сочи, Краснодарский край, 6 июня, 2016, 17:32 — ИА Регнум. Киноальманах «Петербург. Только по любви» сегодня впервые покажут в России. Картина откроет XXVII Фестиваля «Кинотавр», сразу после традиционной красной дорожки и торжественной церемонии фильм зрителям представят режиссёры проекта.

Цитата из к/ф «Петербург. Только по любви». 2016. Россия На крыше

«Петербург. Только по любви» — это семь историй о городе на Неве, снятые женщинами-режиссёрами. Альманах собрал вместе уникальные женские голоса: Авдотья Смирнова, Рената Литвинова, Анна Пармас, Оксана Бычкова, Аксинья Гог, Наталья Назарова, Наталья Кудряшова.

«Тему Петербурга каждая из них интерпретирует по-своему, рассказывает свою историю, своим языком и со своим отношением. А в целом — это интеллектуальное и эмоциональное признание в любви к городу…», — рассказывает программный директор «Кинотавра» Ситора Алиева в интервью корреспонденту ИА REGNUM.

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Фильм снят в модном сегодня жанре киноальманаха. «Киноальманахи популярны уже давно. Короткометражные фильмы очень часто объединяются под какими-то зонтиками и выходят в прокат: есть фильмы-омнибусы, посвящённые Нью-Йорку, Парижу и даже Каннскому фестивалю. «Кинотавр» уже дважды открывался альманахами: в 2009-м было «Короткое замыкание», в 2010-м — «Москва, я люблю тебя!», — комментирует Ситора Алиева.

Цитата из к/ф «Петербург. Только по любви». 2016. Россия

В картину «Петербург. Только по любви» вошли семь новелл:

«Девочки» режиссера Анны Пармас — Тане около сорока. В ее активе: два ребенка, сбежавший муж и третья беременность… Тяжело без мужчин, да и с ними тоже не легче. Из хороших новостей: осложнений и патологий нет. Скоро в Петербурге родится еще одна девочка;

«Аничков мост» Натальи Кудряшовой — Обычный день обычного петербургского гида: дежурная улыбка, текст отскакивает от зубов, маршрут расписан по минутам — главное, чтобы автобус с туристами поспел к обеду! Казалось, жизнь экскурсовода Марины окончательно превратилась в череду одинаковых будней, серых, как асфальт Невского проспекта. Так оно и было, пока автобус вдруг не встал в пробке у Аничкова моста…

«Селфи» Аксиньи Гог — Марго всего двадцать три, но у нее уже созрел отличный план: приехать в Петербург и сигануть с крыши, пока жизнь сама не подбросила ей какую-нибудь неприятность. Ведь лучше уйти молодой, здоровой и пьяной, не дожидаясь Третьей мировой, истощения мировых запасов нефти или кирпича, упавшего с крыши по воле коварной судьбы. Впрочем, судьба, кажется, задумала для нее нечто совсем иное…

«Просто концерт» Натальи Назаровой — Проблем у Оли масса: квартплата просрочена, фен в самый важный момент сломался, а вечернего платья не было отродясь, хотя сегодня как раз тот день, когда оно позарез необходимо. Ведь вечером Оля идет в Капеллу, чтобы увидеть и услышать, как во втором ряду хора мальчиков поет тот, ради которого она пришла — ее Валя

Цитата из к/ф «Петербург. Только по любви». 2016. Россия Концерт

«Утро» Оксаны Бычковой — Полина и Саша познакомились обычным осенним утром. Это было хорошее утро для знакомства: у нее в руках был пакетик с леденцами, а у него — ручка и блокнот, чтобы написать, что она очень красивая. Так и с тех пор и повелось: он писал, а она читала. Пока вдруг не выяснилось, что можно говорить и без бумажки.

«Выгул собак» — Авдотьи Смирновой — Вера должна быть окружена мужчинами, но живет почему-то с собакой. С ней же гуляет по парку, обедает и засыпает. А ведь уже за тридцать, и поиск героя ее романа вошел в критическую фазу…

«Сны Иосифа» Ренаты Литвиновой — Кино как поэзия… Может расти из фантазии, ставшей реальностью, а может из реальности, обернувшейся сном. Кто знает, где на экране кончается ложь и начинается правда? В павильоне «Ленфильма» после крика «мотор» каждый может стать поэтом, мечтой о чем-то большем…

Завершится первый вечер «Кинотавра» показами на Театральной площади. В рамках программы «Кино на площади» зрители увидят фильм Сергея Бодрова-старшего«Кавказский пленник» — показ приурочен к 20-летнему юбилею картины, и «День выборов — 2» режиссёра Александра Баршака.

«Петербург. Только по любви» выйдет в прокат 22 сентября 2016 года.