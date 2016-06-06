Москва, 6 июня, 2016, 16:35 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на регулирование деятельности по осуществлению исследований объема зрительской аудитории телеканалов (телепрограмм, телепередач), внес в Госдуму Андрей Луговой (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 6 июня. Помимо законодательного закрепления терминов и понятий, инициатива вносит поправки в закон «О СМИ», согласно которым для обеспечения прозрачности и достоверности данных, полученных в результате исследований объема зрительской аудитории телеканалов (телепрограмм, телепередач), осуществляется государственная аккредитация организации, проводящей такие исследования.

Телевизионная тестовая таблица

Допускается аккредитация нескольких организаций, проводящих исследования.

Аккредитованная организация проводит исследования в отношении объема зрительской аудитории телеканалов (телепрограмм, телепередач), распространяемых везде, в том числе и в интернете.

Для обеспечения национальных интересов проектом федерального закона устанавливаются ограничения иностранного участия в аккредитованной организации, осуществляющей телеизмерения. Устанавливается, что если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации, иностранное государство, международная организация, а также находящаяся под их контролем организация, иностранное юридическое лицо, российское юридическое лицо, доля иностранного участия в уставном капитале которого составляет более 20%, не вправе выступать аккредитованной организацией.

Кроме того, не допускается установление указанными лицами, а также иностранными гражданами, лицами без гражданства, гражданами РФ, имеющими гражданство другого государства, любых форм контроля над аккредитованной организацией, в результате которого указанные лица приобретают возможность прямо или косвенно владеть, управлять аккредитованной организацией, ее контролировать, а также фактически определять принимаемые ей решения.

Предусмотрено, что Роскомнадзором формируется комиссия и утверждается состав «аккредитационной комиссии».

Одновременно на рекламодателей и рекламораспространителей возлагается обязанность руководствоваться информацией и данными, полученными по результатам исследования объема зрительской аудитории телеканалов (телепрограмм, телепередач) на основании договора с аккредитованной организацией.

«Актуальность принятия проекта федерального закона обусловлена степенью общественной значимости деятельности по телеизмерениям и областей практического применения получаемых в результате исследований данных и информации», — отмечает Луговой.