Екатеринбург, 6 июня, 2016, 16:57 — ИА Регнум. Депутаты городской думы Екатеринбурга отчитались о полученных в 2015 году доходах. Информация об этом расположена на официальном сайте правительства Свердловской области. Самым богатым депутатом по итогам 2015 года стал Александр Найданов, который заработал почти 66,9 млн рублей.

Диего Ривера. Ночь Богача. 1928

Второе место по уровню дохода занял депутат Николай Антонов, который в прошлом году заработал 48,8 млн рублей. Примечательно, что супруга Николая Антонова ненамного уступает своему состоятельному мужу. Помимо общего земельного участка и дома она владеет тремя квартирами и задекларировала за 2015 год доход более 31 млн рублей.

Третье место по уровню дохода за прошлый год занял генеральный директор Городской водолечебницы № 1, депутат Михаил Гаранин. Он заработал 35,4 миллионов рублей. Далее по уровню доходов расположились управляющий «ЛСР. Недвижимость — Урал», депутат Владимир Крицкий, который за прошлый год задекларировал доход в размере 17,6 млн рублей, а доход ректора Горного университета Николая Косарева составил 11,1 млн рублей.

Из трёх женщин, которые имеют мандат депутата городской думы, меньше всех заработала директор ТЮЗа, депутат Светлана Учайкина. Её доход в прошлом году чуть более двух миллионов рублей. Ира Овчинникова, которая пришла в городскую думу вместо Ларисы Фечиной задекларировала за 2015 год доход в размере 2,4 млн рублей. Елена Дерягина заработала более 3,3 млн рублей. В сравнении с ней, её супруг заработал в два с лишним раза меньше — 1,4 млн рублей.

Самый низкий доход из действующих депутатов городской думы Екатеринбурга задекларировал Эдуард Мансуров. Он получил мандат вместо ушедшего в Заксобрание Свердловской области Вячеслава Вегнера. Молодой депутат в 2015 году заработал чуть более 555 тыс. рублей.

Доход председателя городской думы и главы города Евгения Ройзмана составил чуть более четырёх с половиной млн рублей.

Отметим, что также относительно невысоким доходом отметились главы муниципалитетов входящих в проект «Большого Екатеринбурга». Так глава Среднеуральска Борис Тарасов заработал 4,1 млн рублей, глава Верхней Пышмы Александр Романов заработал 1,7 млн рублей, глава Арамили Владимир Герасименко — 1,5 млн рублей и доход главы Березовского Евгения Писцова составил 1,1 млн рублей.

Для сравнения глава городского округа «город Лесной» Виктор Гришин задекларировал в 2015 году более 13 млн рублей, а глава Сысерти Александр Карамышев заработал более 6,1 млн рублей. Декларация мэра Сысерти интересна тем, что его супруга заработала в 60 раз больше. Доход Светланы Карамышевой в 2015 году составил более 362 млн рублей, и она является собственницей 47 квартир, а также четырёх нежилых помещений и зданий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заработал в 2015 году 3,34 млн рублей. Таким образом, согласно декларации о доходах представленной на официальном сайте губернатора заработок главы региона уменьшился в сравнении с 2014 годом почти на 300 тыс. рублей.