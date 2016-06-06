Калуга, 6 июня, 2016, 16:33 — ИА Регнум. Два ребёнка 5 и 12 лет погибли на пожаре в результате возгорания дачного дома сегодня, 6 июня в период с 5 до 6 часов, сообщил корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя Жуковского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Калужской области Сергей Воронов.

Ada Be Пожар в здании

По словам Воронова, дети со своей бабушкой ночью спали в доме, когда случился пожар. Женщина смогла спастись, однако из-за сильного задымления и огня ей не удалось вытащить детей из горящего здания.

В ходе осмотра места происшествия установлено, что дачный дом был изготовлен из дерева, в доме находились электроприборы, в том числе и электрообогреватель. По предварительным данным, пожар мог возникнуть из-за короткого замыкания в электропроводке дома.

В настоящее время органами Следственного комитета России выясняются все обстоятельства произошедшего. В рамках проверки назначено пожаро-техническое исследование для установления точной причины возгорания, допрашиваются очевидцы произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.