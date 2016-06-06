Москва, 6 июня, 2016, 16:31 — ИА Регнум. В последнее время отдельные представители США и блока НАТО в очередной раз нагнетают русофобскую истерию в Европе. Причем схема этого спектакля отыгрывается всякий раз по одному и тому же шаблону. Сначала официальные представители блока делают тревожные заявления о необходимости защитить Альянс от внешней угрозы. Об этом сегодня, 6 июня, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, сообщили в министерстве.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Послушаешь — складывается впечатление, что НАТО — загнанная в угол безобидная овца, на которую со всех сторон напирают «хищники» в лице России и прочих неподконтрольных США стран», — сказал он.

«Действие второе — устрашающее: из склепов вылазят пенсионеры холодной войны типа Майкла Макфола (бывший посол США в России), Виктора Эша (бывший посол США в Польше) или Уэсли Кларка (бывший командующий НАТО в Европе) с параноидальными лозунгами о возрождении «империи зла» и шулерскими расчетами сколько часов продержится НАТО до полного разгрома русскими. Заметьте, что эти безумные умозавороты сразу широко цитируются ведущими западными СМИ в качестве непреложных истин», — сказал Конашенков.

«И, наконец, действие третье — успокаивающее. На сцену выходит генсек НАТО и заявляет о том, что слухи о беспомощности НАТО преждевременны. Однако налогоплательщикам стран Альянса необходимо сделать еще одно усилие для его укрепления», — добавил он.

«В этом году кульминация этого спектакля наступит 8 июля в Варшаве. На предстоящем в польской столице саммите НАТО по многочисленным просьбам «мирных тружеников» Польши и прибалтийских стран будет объявлено о размещении в этих странах сухопутной группировки якобы для «сдерживания» России», — заявил Конашенков.

«Финал: русская угроза «нейтрализована», военные бюджеты стран НАТО увеличены, безбедная жизнь натовской бюрократии в очередной раз защищена от нападок налогоплательщиков стран Альянса», — сказал он.