Донецк, 6 июня, 2016, 16:24 — ИА Регнум. В ДНР пройдет срочная мобилизация как мужского, так и женского населения в случае эскалации военного конфликта. Об этом во время пресс-конференции 5 июня заявил глава ДНР Александр Захарченко, передает ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Захарченко

По его словам, в первую очередь, ряды ВС ДНР будут комплектоваться добровольцами, число которых может составить до 40 тыс. человек. «Будет объявлен набор добровольцев. Добровольцы могут дать приблизительно от 30 до 40 тысяч. Это только на нашей территории. Это люди, уже прошедшие боевые действия, люди вернувшиеся, потому что совесть замучила. Но если будет необходимо, если будет совсем тяжело, то будет мобилизация», — пообещал Захарченко. При этом глава ДНР рассказал о возможной организации курсов молодого бойца для военной подготовки как женщин, так и мужчин. «Это, наверное, полезно не только для мужчин ДНР, даже и для женщин. Страна, которая воюет, ее жители должны уметь обращаться с оружием», — считает Захарченко.

Он также напомнил, что согласно республиканскому законодательству, каждый гражданин ДНР «дома под подушкой может хранить автомат и пулемет одновременно».

Напомним, с начала 2016 года в ДНР печатные СМИ полны объявлениями о наборе в ряды ВС ДНР. В 2014 году руководство ДНР обещало не прибегать к мобилизации населения Донетчины, ссылаясь на избыток добровольцев.