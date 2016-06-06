Вильнюс, 6 июня, 2016, 16:24 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Литвы Юрас Пожела предложил Сейму узаконить наказание не только нетрезвых или находящихся под воздействием наркотиков водителей, но и едущих вместе с ними лиц. В свою очередь председатель правящей Рабочей партии Валентинас Мазуронис сегодня, 6 июня, назвал такое предложение «самым идиотским» предложением года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

medicfoto.ru Алкоголь на дороге

«Я понимаю это достойное стремление сократить число нетрезвых водителей, но делать это такими абсурдными средствами — еще больший абсурд. Сейчас, когда коллега после работы предложит подвезти, нужно будет попросить «подуть»? Требовать этого от водителей такси и автобусов? Каждому носить с собой алкотестер? Абсурд», — сказал Мазуронис.

В предложении министра здравоохранения предусмотрено, что за проезд с нетрезвым водителем пассажирам грозил бы штраф в размере до 140 евро. Мало того, законопроект подготовлен так, что пассажирам пришлось бы отвечать за водителей общественного транспорта, такси, если бы выяснилось, что они сели за руль в нетрезвом виде.

«Стремления снижать аварийность на дорогах хорошие, ранее утвержденные меры уже приносят результаты, это комплексные меры, а здесь одним абсурдным предложением хотят сделать полную ерунду и ввести много хаоса. Благодаря этому, может быть (и только может быть), будет на несколько пьяных за рулем меньше, но будут созданы сотни глупых ситуаций, когда пассажиры попадут в неудобные ситуации, о которых совершенно не подозревали. Те, кто садился за руль в состоянии сильного опьянения, и дальше будут так делать — не такими мерами нужно с ними бороться», — уверен председатель «трудовиков».

По словам политика, Министерство здравоохранения с министром Пожелой обладают всеми возможностями и средствами стремиться к долгосрочным, интегрированным, комплексным мерам, основной целью которых должно быть просвещение, совмещенное с ответственностью.

«Но мы говорим об ответственности водителя, а не всех вокруг него. Может быть, и родителей нетрезвого водителя будем наказывать, что они не усмотрели, не воспитали?» — заключил Мазуронис.