Москва, 6 июня, 2016, 16:21 — ИА Регнум. В России в мае индекс потребительских цен составил 100,4%, с начала года — 102,9% (в мае 2015 г. — 100,4%, с начала года — 108,3%). Инфляция в мае сохранилась на уровне апреля. В годовом выражении она ускорилась до 5,6% в мае с 5,3% в апреле, сообщили в Росстате.

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В мае прирост цен отмечался на крупу гречневую — 8,6%. Одновременно на 0,4−1,0% стали дешевле рис, пшено и крупа манная.

Цены на рыбу живую и охлажденную увеличились на 2,6%, мороженую неразделанную — на 1,7%, охлажденную и мороженую разделанную лососевых пород — на 1,4%.

Значительно увеличились цены на отдельные виды плодоовощной продукции. Так, свёкла подорожала на 21,3%, лук репчатый — на 17,4%, картофель — на 15,4%, капуста белокочанная, морковь, лимоны — на 7,5−11,1%, виноград и яблоки — на 1,5% и 1,3% соответственно.

В то же время на свежие огурцы и помидоры цены снизились на 15,6% и 15,4% соответственно, апельсины — на 3,2%, бананы, орехи, груши и чеснок — на 0,1−0,7%.

Из кондитерских изделий цены на карамель выросли на 2,1%, зефир, пастилу, шоколад, конфеты мягкие, глазированные шоколадом, жевательную резинку — на 1,3−1,8%.

Среди остальных видов продуктов питания на 1,3−1,9% стали дороже кофе, соки фруктовые, мороженое, кетчуп, хлопья из злаков (сухие завтраки), перец черный (горошек).

Вместе с тем на национальные сыры и брынзу отмечалось снижение цен на 0,5%, муку — на 0,2%, сыры сычужные твёрдые и мягкие, молоко питьевое цельное стерилизованное, мясо птицы, говядину бескостную, печень говяжью, фарш мясной — на 0,1%.

В мае среди непродовольственных товаров наибольший прирост цен отмечался на табачные изделия. При этом сигареты с фильтром зарубежных торговых марок за месяц стали дороже на 1,6%.

В группе строительных материалов наиболее значительно увеличились цены на металлочерепицу — на 4,1%, цемент тарированный, обои бумажные, краски масляные, эмали отечественные — на 1,0−1,5%.

Кроме того, существенное удорожание отмечалось на отдельные виды сезонных непродовольственных товаров 0 одежду и обувь. Кроме того, цены на велосипеды дорожные для взрослых, коньки роликовые, триммеры электрические выросли на 1,3−2,1%.

В группе медикаментов и медицинских товаров цены на отечественные поливитамины без минералов увеличились на 2,9%.

Среди прочих непродовольственных товаров на 1,4−1,7% подорожали фотоаппараты, паста зубная, мыло туалетное, сухие корма для домашних животных.

В мае в группе услуг пассажирского транспорта существенно выросли тарифы на проезд в поездах дальнего следования — на 16,7%.

Среди услуг зарубежного туризма на 0,5−0,7% дешевле стали экскурсионные поездки по городам Европы, в Германию, Францию, туры на отдых в Испании. Вместе с тем поездки в Грецию, Китай и экскурсионные поездки в Финляндию подорожали на 0,3−0,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2016 года отмечено снижение инфляции. Так, в январе она составила 1%, в феврале — 0,6%, в марте — 0,5%, в апреле — 0,4%, в мае — 0,4%. По данным на май годовая инфляция находится на уровне 7,3−7,4%. Минэкономразвития РФ ожидает снижения годовой инфляции в июне. По итогам 2016 года инфляция может составить 6,3−6,5%.

Напомним, за 2015 год она составила 12,9%.