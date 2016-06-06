Москва, 6 июня, 2016, 16:19 — ИА Регнум. Известный актер театра и кино, народный артист России Алексей Жарков скончался в возрасте 68 лет. Об этом сегодня, 6 июня, сообщает пресс-служба Союза кинематографистов.

ivi.ru Алексай Жарков

Сообщается, что Жарков умер после продолжительной болезни. В 2012 году он перенес инсульт, после которого он оказался частично парализован. В начале марта этого года у него был новый приступ.

«Ушел удивительно талантливый артист, скромный, добрый человек Алексей Жарков. В его творческой биографии более 130 ролей в кино, каждая из которых покоряет внутренней силой, самобытностью, верностью передачи человеческих характеров и прекрасной игрой», — сказано в сообщении Союза кинематографистов.

Жарков родился в Москве в 1948 году. Он окончил школу-студию МХАТ. Затем он работал в театре им. Ермоловой и МХАТе им. А.П. Чехова. Жарков был полным кавалером ордена Дружбы. Последние годы актер не снимался из-за состояния здоровья и жил на подмосковной даче.

Актер снялся более чем в 130 фильмах. Одни из самых известных картин с его участием — это фильмы «Ночное происшествие», «Криминальный талант», «Узник замка Иф», «В городе Сочи темные ночи», «Император», «Не будите спящую собаку», «Мой друг Иван Лапшин». Также Жарков известен по ролям в сериалах «Штрафбат», «Граница: Таежный роман».