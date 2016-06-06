Донецк, 6 июня, 2016, 16:18 — ИА Регнум. В ДНР обостряется военная обстановка, в частности за прошедшие сутки украинские войска 593 раза обстреляли позиции армии ДНР. Об этом сегодня, 6 июня, заявил замкомандующего оперативным командованием «Донецк» ДНР Эдуард Басурин, передает ИА REGNUM.

ИА REGNUM Миссия ОБСЕ

«Противник выпустил 45 122-мм артиллерийских снарядов, 274 мины калибра 120 мм и 82 мины калибра 82 мм. Кроме того, обстрел велся из БМП, гранатометов и стрелкового оружия», — сказал Басурин.

По его словам, ВСУ вели огонь по позициям ВС ДНР в населенных пунктах: Зайцево, Ясиноватая, Крутая Балка, Жабуньки, Спартак, Старомихайловка, Докучаевск, Саханка, Коминтерново, Октябрь, Донецк (Петровский район и аэропорт). При этом в результате ведения боевых действий был ранен один мирный житель Донецка, повреждено восемь жилых домов. «В результате минометного обстрела Петровского района города Донецка получил ранение один мирный житель, повреждено восемь домов. Все данные о нарушениях Минских договоренностей мы передали представителям ОБСЕ и СЦКК», — заверил Басурин.

Он обвинил Киев в нагнетании военной обстановки и усилении гуманитарно-экономической блокады ДНР. «При последнем посещении Александра Хуга (первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине) Коминтерново местные жители обратились к нему с просьбой открытия пункта пропуска в данном населенном пункте, но украинские власти решили по-своему. Сегодня около 120 раз обстреляли из минометов калибра 120 и 82 мм указанный район. Кроме того, в результате стрельбы снайпера из бесшумного оружия получил ранение сотрудник таможенной службы при проверке транспорта на КПП Майорск. Характерно то, что данное оружие используется наемниками и частными военными компаниями. Гарантировать безопасность мирных жителей в пунктах перехода линии соприкосновения очень сложно, украинское военное командование специально засылает снайперов в свободную зону, чтобы они открывали огонь по мирным гражданам. Мы уверены, что эти факты подтверждают стремление Киева дестабилизировать обстановку и заставить лидеров России, Франции и Германии ввести полицейскую миссию в Донбасс», — рассказал Басурин.

В военном ведомстве ДНР также заявили, что продолжают фиксировать концентрацию запрещенных вооружений и личного состава ВСУ вдоль линии соприкосновения.

«В районе населенного пункта Велико-Анадоль, 15 км до линии соприкосновения войск, установлено местонахождение батареи 120-мм минометов. Кроме того, военнослужащие разведывательных подразделений из состава 72-й ОМБР проходят обучение разведывательно-диверсионному делу на Яворовском полигоне Львовской области под руководством иностранных инструкторов. Для обучения военнослужащих ВСУ тактике боя используется система MILES, обеспечивающая реалистичную имитацию боевых действий для солдат», — подытожил Басурин.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня спикер администрации президента Украины по вопросам «АТО», полковник ВСУ Андрей Лысенко заявил, что вчера в Донбассе в результате ведения боевых действий один солдат ВСУ погиб, еще семеро получили ранения. «Эти потери украинские войска понесли в результате боя под Майорском и обстрелов в Авдеевке», — уточнил Лысенко.