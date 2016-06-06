Москва, 6 июня, 2016, 16:17 — ИА Регнум. Официальная Москва не изменила своего отношения к действиям НАТО. Об этом 6 июня по итогам переговоров с главой МИД Финляндии Тимо Сойни заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Кукрыниксы. Советская военная угроза

«Наше отношение к расширению НАТО и «партнёрской программы» с выносом инфраструктуры к нашим границам и проведением учений с интересной легендой не изменилось. В программе безопасности РФ чётко записано, что одной из угроз является расширение НАТО на восток, приближение её инфраструктуры к российским границам и использование силы в нарушение международных принципов — как это было в Ливии и Югославии», — сказал Лавров.

По его словам, Россия рассматривает в качестве угрозы «не сам факт существования НАТО, а то, как этот альянс действует на практике»: «Нет никаких сомнений, что сейчас НАТО ухватилось за повод в виде государственного переворота на Украине и наши действия на попытку дискриминировать русских на Украине. Раньше смыслом существования НАТО был СССР, но НАТО не распустилось, когда СССР исчез. Нужен был новый предлог, потому что США совсем не собирались отпускать европейцев в свободное плавание в вопросах безопасности. Потом был Афганистан и миссия НАТО в этой стране, но борьба закончилась, по-моему, с обратным результатом».

Лавров подчеркнул, что сейчас «изобретена российская угроза, хотя все честные российские политики знают, что Россия никогда не будет нападать на какую-то страну НАТО»: «У нас таких планов не существует, и в НАТО это знают, но пользуются поводом, чтобы побольше техники и батальонов разместить у российских регионов. Мы это воспринимаем без истерики — как факт и данность от НАТО. Но то, что мы будем делать для обеспечения своей безопасности, тоже будет восприниматься нормально. Что касается нашего участия в учениях с НАТО — это была полезная программа. Когда это делается открыто, то это одно дело, а когда те же схемы используются в условиях нагнетания антироссийской истерии — это другое».

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что ввод в эксплуатацию новой радиолокационной станции США в Румынии усугубляет ситуацию с безопасностью в Европе. В Кремле и российском МИД отметили, что действия США и их союзников по военному блоку НАТО несут угрозу национальной безопасности РФ, а также подрывают стратегическую стабильность в регионе.