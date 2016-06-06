Москва, 6 июня, 2016, 16:16 — ИА Регнум. В Москве с 18 по 20 июня 2016 года на площадке Digital October пройдет VI Международный инновационный форум и фестиваль современной азиатской культуры rASIA.com. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы мероприятия, работа фестиваля нацелена на развитие российско-азиатского взаимодействия в области развития информационных технологий, медиа, развлечений и спорта.

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«Тематика нынешнего форума — «Трансформация глобальной экономики». В числе основных тем, которые будут широко обсуждаться на форуме — «Промышленный интернет и блокчейн», «Виртуальная и дополнена реальность», «Контент: от книг до смешанной реальности», — отметили в оргкомитете.

Организаторы мероприятия добавили, что на площадках форума пройдут тематические дискуссии, презентации и мастер-классы с участием ведущих международных экспертов.

Напомним, в 2015 году инновационный форум rASiA.com прошел с 20 по 22 июня. Ежегодный форум предоставляет собой платформу для сотрудничества с азиатскими странами, направленный на поддержку обмена бизнес-идеями, культурой, опытом и технологиями между предпринимателями со всего мира.