Москва, 6 июня, 2016, 16:09 — ИА Регнум. Официальная Москва обеспокоена событиями в Сирии, происходящими «на земле». Об этом 6 июня по итогам переговоров с главой МИД Финляндии Тимо Сойни заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Заправка

«Нас это беспокоит — мы же видим, что происходит «на земле». За последнюю неделю я трижды говорил с госсекретарём США Джоном Керри, и говорил о недопустимости действий оппозиции при прямой поддержке Турции, с территории которой террористам перебрасывается огромное количество техники и боевиков. Сказал я Керри и о том, что много месяцев США не занимаются отмежеванием лояльной оппозиции от запрещённой в России «Джабхат ан-Нусры». Не будучи способными это сделать, американцы ссылаются на то, что позиции перемешаны, и просят нас и сирийское руководство повременить с ударами с воздуха», — сказал Лавров.

По его словам, времени, чтобы нормальная оппозиция покинула позиции запрещённой в РФ «Джабхат ан-Нусры», «было более чем достаточно с февраля 2016 года»: «Все те, кто не ушёл от террористов, теперь должны обижаться только на себя. Я очень понятно это сказал Джону Керри и подчеркнул необходимость для США исполнить другое обещание и предотвратить поток террористов и оружия с территории Турции. Нас заверяют, что США этим занимаются, но мы будем принимать решение о действиях ВС РФ, исходя из своего видения обстановки. Мы делимся планами с США в рамках центров взаимодействия, поэтому для США здесь никаких сюрпризов не будет».

Лавров заявил о готовности «координировать реальные боевые действия РФ и США в Сирии против террористов», однако подчеркнул, что российская сторона не позволит затягивать процесс создания механизма, чтобы не позволить террористам набраться сил: «Мы рассчитываем, что наши партнёры будут сотрудничать с нами по-честному и не будут их использовать для реализации за нашей спиной других планов — «Б», «В», или не знаю, как они называются».

Напомним, официальная Москва в течение последних месяцев настаивает на том, чтобы США повлияли на так называемую «умеренную» оппозицию с целью ухода с позиций террористов. Вашингтон попросил отсрочку для нынешних действий.