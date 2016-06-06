Минск, 6 июня, 2016, 16:07 — ИА Регнум. Сегодня, 6 июня, в Минске прошла встреча первого заместителя министра энергетики Белоруссии Леонида Шенца с министром энергетики и угольной промышленности Украины Игорем Насаликом. Стороны обсудили широкий спектр вопросов сотрудничества в энергетической сфере. Об этом информирует пресс-служба Минэнергоугля Украины, передает ИА REGNUM.

Alexey Bogomolov Столбы электропитания

В частности, стороны согласовали возобновление работы украинско-белорусской рабочей группы по сотрудничеству в сфере энергетики в рамках работы Межправительственной украинско-белорусской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества. «Надеюсь, что работа указанной рабочей группы будет способствовать решению проблемных вопросов и дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству сторон», — сказал Насалик. Также чиновники договорились возобновить поставки украинской электроэнергии в Белоруссию, которые были приостановлены с ноября 2014 года. Насалик отметил, что возобновление экспорта электроэнергии позволит увеличить нагрузку на энергоблоки украинских АЭС. При этом снизится себестоимость производства электроэнергии на АЭС. В материале отмечается, что поставку электроэнергии будет осуществлять ГП внешнеэкономической деятельности «Укринтерэнерго».Кроме того, стороны обсудили техническую возможность транзита украинской электроэнергии через Беларусь в Литву, обеспечение параллельной работы энергосистем Украины и Беларуси, а также получение аварийной помощи в случае необходимости. Сообщается, что белорусская сторона заинтересовалась предложением Украины по подготовке и обучению белорусских специалистов в Национальном центре подготовки ремонтного персонала на ЗАЭС НАЭК «Энергоатом», где в натуральную величину смоделирована ядерная парогенерирующая установка реактора ВВЭР-1000.

Также представители делегаций обсудили возможность предоставления украинскими специалистами услуг инженерно-технического сопровождения и организации работ по монтажу, ремонту, реконструкции и модернизации оборудования АЭС.

В свою очередь 6 июня Государственная фискальная служба Украины (ГФС) информирует, что в январе-мае 2016 года Украина в денежном выражении увеличила экспорт электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 25% — до $75 млн. В частности в мае Украина экспортировала электроэнергию в Венгрию, Польшу и Молдавию.

По данным ГФС, 76,8% выручки от экспорта пришлось на поставки электроэнергии в Венгрию. Около 22,7% от общего объема экспорта электроэнергии приходилось на Польшу и менее 0,5% — на Молдавию.

Напомним, Минэнергоугля Украины разработало проект распоряжения Кабинета Министров Украины «Об увеличении потенциала экспорта электрической энергии» с целью создания благоприятных условий для экспорта электроэнергии. Сейчас это распоряжение проходит процедуру согласования в органах исполнительной власти, а после его принятия будут определены конкретные сроки и объемы поставки электроэнергии.