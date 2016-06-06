Москва, 6 июня, 2016, 16:07 — ИА Регнум. В 2016 году законом о федеральном бюджете предусмотрено использование средств Резервного фонда на финансирование дефицита в общем объеме 2 136,9 млрд рублей. В январе-марте 2016 года средства Резервного фонда не использовались, сообщили в пресс-службе Счетной палаты РФ.

Alexey Kudenko / Алексей Куденко RIA Novosti archive Деньги

На 1 апреля 2016 года доля средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), размещенных на счетах в иностранной валюте в Банке России, составляет 66,6%, в иные финансовые активы — 33,4%. В I квартале средства ФНБ не размещались в финансовые активы, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов.

Доходы от размещения средств Резервного фонда и ФНБ на счетах в Банке России, зачисленные в 2016 году, составили 15,89 млрд рублей и 13,19 млрд рублей, соответственно, что на 34,6 млрд рублей, или на 68,5%, меньше поступлений в 2015 году (50,48 млрд рублей) по Резервному фонду и на 22,80 млрд. рублей, или на 63,4%, меньше поступлений в 2015 году (35,99 млрд. рублей) по ФНБ.

В целом, уровень доходов от размещения средств Резервного фонда и ФНБ, полученных в I квартале 2016 года, сложился на относительно невысоком уровне.

Счетная палата РФ направила письмо в правительство России с предложением внести изменения в нормативные акты по вопросам размещения средств ФНБ в самоокупаемые инфраструктурные проекты.

По результатам его рассмотрения правительством было дано поручение Минфину и Минэкономразвития о принятии необходимых мер. Минфин России проинформировал о том, что им подготовлены проекты постановлений правительства РФ о внесении в ряд актов правительства России изменений, направленных на создание правовых оснований для решения определенных задач.

По завершении согласования с Минэкономразвития и получении заключений Минюста проекты указанных постановлений будут внесены Минфином в правительство РФ.

Отчет о промежуточных результатах проверки направлен в Палаты Федерального Собрания Российской Федерации.