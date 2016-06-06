Воронеж, 6 июня, 2016, 16:05 — ИА Регнум. Подтопления на пяти улицах Воронежа зафиксированы после сильного дождя, прошедшего 6 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления по делам ГО и ЧС Воронежа.

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Так, в Центральном районе подтоплен участок в переулке Новый и улица Центральная, 77, в Коминтерновском районе — улица 9 января, 132, в Железнодорожном районе подтоплена улица Украинская (район дома №74), в Советском районе подтопление зафиксировано на пересечении улиц Молодогвардейцев и Олеко Дундича. Пострадали как придомовые территории, так и проезжая часть. На всех подтопленных участках работают коммунальные службы, ведется откачка воды.

Сильный дождь начался в Воронеже утром 6 июня. К 15:30 он прекратился. Однако, по прогнозам синоптиков, дожди в городе будут идти как минимум до вторника. Тепла тоже не обещают: 7−8 июня дневная температура не превысит 16 градусов, 9 июня потеплеет до 19 градусов.