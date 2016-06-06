Ярославль, 6 июня, 2016, 16:04 — ИА Регнум. Представители региональных отделений политических партий «Справедливая Россия» и ЛДПР прокомментировали корреспонденту ИА REGNUM вновь появившуюся информацию о возможном соглашение о «разделе» одномандатных округов на выборах в Государственную Думу РФ.

Фигурки трёх обезьян, символизирующие буддистский принцип: «если я не вижу зла, не слышу о зле и ничего не говорю о нём, то я защищён от него»

«Мне сложно скачать, что думаю в Москве. Иногда действия центральных аппаратов партий отличаются от действий на местах, и в Москве отношения между руководством партий все же другие. Я сомневаюсь, что такое соглашение будет заключено. Но если какие-то бумаги подпишут в Москве, то не факт, что такие же у нас. Судя по тому, как ведут себя здесь, в Ярославле, руководители «Единой России» можно сделать вывод, что они не хотят отдавать округа. Тем более по 195 избирательному округу идет руководитель регионального отделения «партии власти». Если данный округ все-таки отдадут — это будет интересно. По результатам наших соцопросов, на сегодняшний день отставание Осипова от Грешневикова огромное. И таким соглашением возможно красиво отказаться от борьбы, а не проиграть. Позиции нашего депутата, Анатолия Грешневикова, очень сильны, договариваться ему ни к чему», — считает председатель фракции «Справедливая Россия» в муниципалитете Ярославля Анатолий Каширин.

«Я не в курсе никакого «раздела» округов. Официальной информации по данному поводу я не располагаю», — заявил корреспонденту ИА REGNUM координатор Ярославского регионального отделения ЛДПР Андрей Потапов.

Однопартиец Андрея Потапова Маргарита Свергунова негативно отнеслась к данной инициативе.

«Я считаю, что это не правильно, решать за избирателей кто и куда идет. В любом случае люди должны сами определиться кого они поддержат вне зависимости от того, какую партию представляет кандидат. Что касается нашего региона, то я думаю, что здесь округ могут зачистить под старожила парламента, моего коллегу, федерального депутата семи созывов Анатолия Грешневикова. Единственная кандидатура, которая может быть согласована по данному методу. Но я считаю, что подобные соглашения заключать неправильно. Выборы — не место для торговли, а место для дискуссии и здоровой политической конкуренции», — считает депутат Государственной Думы России Маргарита Свергунова.

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